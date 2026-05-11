Хирурги спасают военных ТЦК после резни на Одесчине: в каком состоянии раненые

Раненым военнослужащим ТЦК и СП оказывают необходимую медицинскую помощь

После нападения с ножом на сотрудников ТЦК и СП в Одесской области двое из них оказались на операционном столе. Состояние одного из военных остается стабильно тяжелым, врачи делают все возможное для спасения.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает «Интерфакс-Украина».

Состояние одного из сотрудников ТЦК, пострадавших во время нападения в селе Байбузовка, удалось стабилизировать. Другой после проведенных операций остается в тяжелом состоянии.

«Сейчас обоим пострадавшим предоставлен полный комплекс необходимой медицинской помощи. Врачи провели оперативные хирургические вмешательства. По состоянию на сейчас: состояние одного из военнослужащих удалось стабилизировать; другой находится в стабильно тяжелом состоянии под постоянным наблюдением специалистов», — рассказал Волошин.

Он отметил, что медики продолжают делать все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших. В то же время отметил, что детали относительно процесса лечения остаются конфиденциальными.

Напомним, 10 мая в селе Байбузовка Одесской области мужчина, который находился в розыске, напал с ножом на группу оповещения во время сопровождения в ТЦК. Двое военнослужащих получили многочисленные ранения и попали в больницу в тяжелом состоянии. Полиция начала следствие.

К слову, зимой в Одессе мужчина напал с ножом на группу оповещения ТЦК еще до начала проверки документов. Один военнослужащий получил ранения, его госпитализировали в стабильном состоянии. Нападавший скрылся, пока пострадавшему оказывали первую помощь.

