Хирургическая точность ударов: Украина нашла уязвимое место в энергетическом секторе РФ

Украинские дроны уничтожают российскую энергетику / © ТСН.ua

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Украинские военные и операторы беспилотников отказались от широких атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в пользу точечных ударов по важнейшим узлам. Теперь главной целью является не просто создание пожаров, а долгосрочный вывод объектов из строя и увеличение финансовых потерь для Москвы.

Об этом пишет авторитетное издание Financial Times.

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Тщательная планировка и выбор целей

Перед каждой задачей операторы дронов получают подробный инструктаж от инженеров и экспертов энергетической отрасли. Специалисты четко указывают, какие именно трубопроводы, дымоходы или соединение оборудования являются критически важными и требуют больше времени для замены.

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«Мы рассматриваем Россию как систему, и понимание этой системы позволяет определить критические части, где эффект будет гораздо более существенным», — отметил бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

Поскольку Россия и Украина унаследовали схожие энергетические системы советского образца, украинские инженеры прекрасно понимают внутренние уязвимости враждебных объектов. Операции планируются с учетом нескольких вариантов: если основная цель недостижима из-за ПВО, беспилотники перенаправляются на заранее определенные резервные объекты.

Системная война против агрессора

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди пояснил, что атаки на НПЗ являются частью более широкой кампании по демонтажу сетей, поддерживающих российскую военную машину. Сейчас украинские планировщики создали детальную карту российской энергосети, чтобы наносить удары по тем узлам, где даже небольшая боеголовка повлечет за собой масштабные сбои.

«Эскалация ударов, вплоть до полного уничтожения топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса врага, неизбежна», — подчеркнул Бровди.

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Помощь союзников и новая реальность

Украинские подразделения начали применять тактику повторных ударов по тому же оборудованию еще до завершения ремонтных работ, что не позволяет предприятиям возобновить деятельность. Это делает последствия атак гораздо более разрушительными и значительно усиливает давление на российские системы.

Важную роль в повышении эффективности ударов играют разведывательные данные Соединенных Штатов и Франции. Они помогают украинским военным выявлять расположение вражеских систем противовоздушной обороны и прокладывать безопасные маршруты для беспилотников глубоко в тылу противника.

Систематическое уничтожение российских радаров и радиоэлектронной борьбы открывает коридоры для беспрепятственного пролета дронов. Благодаря этому около 80 миллионов человек в европейской части РФ оказались в зоне поражения, которая больше не может считаться безопасным тылом.

«Украина будет продолжать оказывать шоковое и технологическое давление на Россию всеми способами», — подчеркнул министр обороны Евгений Хмара.

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Напомним, в РФ близится топливный коллапс после того, как дроны остановили гигантский НПЗ в Сибири. Любые сбои в работе Тюменского НПЗ могут еще больше усугубить дефицит горючего на внутреннем рынке России.

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