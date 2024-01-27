Хищение 1,5 млрд грн на закупке снарядов: объявлено подозрение чиновникам Минобороны и "Львовского арсенала" (фото)

В субботу, 27 января, работники СБУ объявили подозрение пяти лицам, пытавшимся украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ. Среди подозреваемых – бывший и действующий руководители департамента Минобороны, менеджеры компании "Львовский арсенал" и представитель иностранной фирмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке.

Благодаря принятым СБУ мерам похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в бюджет Украины.

Пяти фигурантам производства сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

По информации источников УП в правоохранительных органах, речь идет, в частности, об Александре Лиеве, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Нахкура и руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.

СБУ задержала одного из фигурантов на попытке выехать за пределы Украины, поэтому он находится под стражей. Вопрос о мерах предосторожности для других фигурантов сейчас решается.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, переведенных производителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

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