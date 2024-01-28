Хищение 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ: Лиев прокомментировал обвинение

Сотрудники Службы безопасности 27 января объявили подозрение пяти лицам, пытавшимся украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ. Среди подозреваемых – бывший и действующий руководители департамента Минобороны, менеджеры компании "Львовский арсенал" и представитель иностранной фирмы.

Речь идет, в частности, об Александре Лиеве, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Нахкура и руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.

Александр Лиев прокомментировал подозрение на своей странице в Facebook.

Он, в частности, сказал, что дважды прошел "полиграф" и его показания "были подтверждены".

"7 октября 2022 года в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по рассмотрению коммерческих предложений было решено заключить контракт с "Львовским Арсеналом" на откладывающих условиях — то есть когда будет лицензия, подписываем дополнительные соглашения и берем финансовые обязательства. Военный атташе Украины, находящийся в стране производителя подтвердил способность поставщика и даже "доброчестность". Письменно. Это есть в деле. Контракт подписывал я, и имел на то все основания. Нет, не потому что я, по словам отдельных невежд был "заместителем министра". Я никогда не занимал этот пост. А на основании того, что был руководителем соответствующего структурного подразделения МО и уполномоченным лицом. 2 ноября 2022 г. была получена экспортная лицензия в Словацкой Республике, как было заявлено поставщиком и зафиксировано в контракте – это страна-экспортер, то есть Украина именно из Словакии должна получить товар. Такая лицензия была для нас подтверждением надежности контракта, поэтому 10 ноября 2022 года было подписано дополнительное соглашение на поставку товара и определен срок поставки первой партии. 20.12.2022 и всех 4-х партий до 20.02.2023. Только тогда были взяты финансовые обязательства, зарегистрировавшиеся в Госказначействе, где тоже были дополнительно проверены все документы. 17 ноября 2022 года произведена предварительная оплата по Контракту в размере 1 340 465 596,00 грн. Однако товар не был поставлен в указанный срок…", — написал Лиев.

А после возникновения просроченной дебетовой задолженности была организована неотложная претензионно-исковая работа, возбуждено уголовное дело в отношении "Львовский Арсенал" и большая часть средств, внесенных в качестве подписки, были арестованы на их счете. Продолжаются соответствующие следственные действия, добавил он.

Как отметил Александр Лиев, Минобороны выиграло суд более чем на 1,5 миллиарда гривен по делу ООО "Львовский арсенал".

Судебный процесс по делу завершился 24 января 2024 года.

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 о взыскании с ООО "Львовский арсенал" в пользу Минобороны 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 683 623,06 гривен пени и 96 оплаченных мин.

Решение вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

"Обвинение отвергаю. Подозрение считаю бессмысленным. Сегодня должен был отбыть в командировку в Словакию с целью осмотра машин разминирования, которые должны быть доставлены в Украину в феврале этого года. В Украину планировал вернуться до 5 февраля чтобы лично принять участие в совещании, которое планирует провести минэкономики с операторами гуманитарного разминирования, поэтому ни о каком бегстве из моей страны не может идти речь, тем более что я неоднократно уезжал за границу последний год и всегда возвращался, исправно посещая все допросы меня, как свидетеля. Моя семья пережила без претензий семь обысков моего дома. Это задержание считаю досадным недоразумением. Чувствую себя уверенным в своих законных действиях", — написано женой со слов Александра.

Дело о хищении 1,5 млрд грн на закупки снарядов

Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

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Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке.

Благодаря принятым СБУ мерам похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в бюджет Украины.

Пяти фигурантам производства поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, переведенных производителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

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