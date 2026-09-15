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- Украина
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Хищение 137,5 млн грн на помощи от Варшавы: НАБУ объявило подозрение чиновникам метрополитена
Бесплатные вагоны из Варшавы стоили 137 миллионов грн — НАБУ разоблачило масштабную схему в «Киевском метрополитене».
Сегодня, 15 сентября, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о разоблачении преступной группы, которая завладела 137,5 млн грн «Киевского метрополитена».
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, в конце 2022 года Варшавский метрополитен вызвался безвозмездно передать в Киев 60 вагонов метро.
Для организации их доставки в Украину «Киевский метрополитен» в 2023 году провел ряд тендеров. В НАБУ утверждают, что победу в этих тендерах одержала заранее определенная компания. Она предложила транспортировку по значительно завышенной цене на общую сумму 190 млн грн.
«После получения оплаты для сокрытия преступления средства со счета компании перевели на счета другой подконтрольной фирмы за границей. В дальнейшем часть этой суммы уплатили реальному перевозчику, а остальные 137,5 млн грн участники схемы оставили себе», — рассказали в НАБУ.
Среди подозреваемых:
экс-чиновник коммунального предприятия «Киевский метрополитен»;
трое служащих коммунального предприятия;
два соорганизатора преступления;
директор подконтрольной компании
Им инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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