Хищение 95 млн грн "Укрзализныци": что известно об участниках схемы, которым объявили подозрение

В настоящее время задержаны четыре человека — руководитель организованной группы и три других участника схемы.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении 7 участникам организованной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Всех их подозревают по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В сообщении САП указали должности, которые занимали подозреваемые на время совершения преступления:

руководитель организованной группы, советник Офиса президента Украины, а в дальнейшем – сотрудник Службы безопасности Украины подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

два участника организованной группы — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

первый заместитель директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" — по ч. 5 ст. 191 УК Украины;

заместитель директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

посредник, действовавший от имени компании-поставщика – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

сотрудник Службы безопасности Украины — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця". В июне-декабре 2022 года руководитель организованной группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

В ходе расследования установлено, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости. Кроме того, в качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями соучастниками использовано письмо Службы безопасности Украины “Об угрозах государственной безопасности”, а связи как компании, которая "выиграла" тендер, так и ее контролера с РФ намеренно проигнорировано .

Установлено, что трансформаторы закупались через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны-агрессора, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.

Как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму почти 95 млн грн, которыми завладели участники преступной группы.

В настоящее время задержаны четыре человека — руководитель организованной группы и три других участника схемы. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Ранее ТСН.ua из собственных источников стало известно, что руководителем организованной группы был бывший советник Офиса президента и чиновник СБУ Артем Шило. ТСН.ua собрал все, что известно о фигуранте и скандальной истории.

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