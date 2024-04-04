Хищение денег УЗ: за экс-советника ОП Шило уже внесли залог – ЦПК

По информации Центра противодействия коррупции, один из адвокатов Шила Сергей Тарасюк сам обвиняется в деле НАБУ и САП.

За бывшего советника Офиса президента и сотруднике СБУ Артема Шило, которому сегодня избрали меру пресечения, уже внесли залог в размере 30 млн грн.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Артем Шило после внесения залога должен придерживаться ряда обязанностей, в том числе сдать загранпаспорта, носить электронный браслет.

"Кроме того, ему запрещено общаться по поводу обстоятельств дела с главой ОП Ермаком, его заместителем Татаровым, министром Камышиным, вице-премьером Кубраковым и рядом других лиц", – говорится в сообщении.

По информации Центра, один из адвокатов Шило Сергей Тарасюк сам обвиняется в деле НАБУ и САП.

"Он (адвокат Тарасюк. – Ред.) является фигурантом дела о возможном получении 36 тысяч долларов киевскими налоговиками за содействие в возвращении изъятого во время обыска имущества", – отмечает Центр противодействия коррупции.

Напомним, что САП и НАБУ разоблачили организованную группу, завладевшую 95 миллионами гривен на закупки трансформаторов для "Укрзализныци". Ее возглавлял экс-советник ОП и сотрудник СБУ Артем Шило.

ТСН.ua собрал все, что известно об Артеме Шило и скандальной истории. Также стало известно о других участниках схемы, которым объявили подозрение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НОВЫЙ КОРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ! Экс-советника Офиса президента поймали "на горячем"!