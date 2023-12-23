Хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов: в Минобороны говорят, что деньги вернут

По словам представителя Минобороны Иллариона Павлюка, юристы изучают механизмы, как правильно сейчас расторгнуть контракт и вернуть деньги.

СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Позже в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, которые перевели изготовителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

Соответствующее заявление в эфире национального телемарафона сделал руководитель управления печати и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

Минобороны планирует вернуть деньги, утраченные на хищении, сообщает "24 канал".

"Мы их (деньги – ред.) вернем, уже над этим работаем. Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано", – заявил Павлюк.

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По словам представителя Минобороны, юристы изучают механизмы, как правильно сейчас расторгнуть контракт и вернуть деньги.

Павлюк отметил "особый цинизм" этого соглашения.

"Люди покупали законтрактованные боеприпасы во время войны. Они их пытались купить с наценкой в 30%. И важно, что это могло помешать тем законтрактованным поставкам, которые были. Потому что они предлагали более дорогой контракт производителю на эти же боеприпасы с другим темпом производства, меньшим ", – объяснил он.

Руководитель управления прессы и информации МОУ подытожил, что этот случай – чрезвычайно важный, ведь сработали антикоррупционные механизмы. Поэтому те, кто совершил сделку, очень быстро оказались в наручниках. Он поблагодарил коллег из СБУ за общий успех по делу.

Скандал с закупкой снарядов для ВСУ

Накануне стало известно, что СБУ в сотрудничестве с Министерством обороны смогла ликвидировать коррупционную схему. Она касалась приобретения боеприпасов для военных.

В Киеве задержали руководителя одного из управлений ведомства, причастного к сделке. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Злоумышленник безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. После продления старого договора иностранной фирме-посреднику перечислили около 1,5 миллиарда гривен. Это на 30% дороже, чем было бы при условии прямых поставок.

СБУ задержали чиновника Минобороны на хищении

Напомним, к использованию в ВСУ допустили боеприпасы украинского производства: девять типов боеприпасов к беспилотникам и четыре типа боеприпасов для подствольных гранатометов.

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