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- Украина
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Хищение на дронах или давление на СМИ: известно о скандале вокруг «Скалы», «Бабеля» и Vyriy Industries
Правоохранители обвиняют должностных лиц компании в отмывании бюджетных средств через фиктивные фирмы при выполнении контрактов на 7 млрд грн, в то же время руководство предприятия заявляет о спланированной кампании по дискредитации.
Правоохранители расследуют факты возможного завладения государственными средствами в особо крупных размерах при закупке дронов для нужд сил обороны. Общая сумма оказавшихся под прицелом следствия контрактов составляет почти 7 миллиардов гривен.
Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса Генерального прокурора.
По предварительным данным, за 2025 год частное предприятие поставило дроны различных типов и модификаций по государственным контрактам на общую сумму почти 7 млрд грн.
Следствие проверяет версию, что должностные лица предприятия могли искусственно увеличивать стоимость БПЛА, закупленных за бюджетные средства.
Правоохранители выяснили, что для документального оформления таких операций могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности.
Отдельно проверяются финансовые операции в пользу ряда ФЛП с признаками фиктивности. Среди них мастера маникюра, студенты, работники магазинов.
В ходе допросов десять таких лиц сообщили, что фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а документы для регистрации были предоставлены за денежное вознаграждение.
Установлены финансовые операции на общую сумму более 197 млн грн., которые проверяются на предмет возможной легализации средств, полученных преступным путем.
О какой компании идет речь
И хотя название компании и фамилии фигурантов не уточнили, с официальным заявлением об обысках вышла компания-производитель дронов VYRIY INDUSTRIES. «Вырий Индастри» — один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине.
Там подтвердили, что сегодня правоохранители провели у них обыски.
«Накануне против Vyriy Industries и CEO компании Алексея Бабенко была развернута скоординированная информационная кампания. На ряде анонимных Telegram-каналов и связанных с ними ресурсов одновременно появились публикации по манипулятивным и неподтвержденным обвинениям в адрес компании и ее руководителя», — говорится в сообщении.
Компания не исключает, что одновременное появление информационной кампании и следственных действий может являться частью попыток дискредитировать Vyriy Industries.
Причем здесь «Бабель» и полк «Скала»
Отметим, что Алексей Бабенко не только CEO компании-производителя дронов, но и инвестор и акционер медиа «Бабель».
В издании добавили, что во время обысков в компании в офисе нашли 40 миллионов гривен наличными. Бабенко говорит, что это деньги на зарплаты работникам компании. Мол, наличными платят из соображений безопасности, чтобы у банков не было списков сотрудников.
Издание «Бабель» связывает обыски с выходом своего материала о пытках и небоевых смертях мобилизованных в скандальном полку 425 ОШП «Скала».
Сам полк «Скала» вышел с официальным заявлением по этим обвинениям.
«425 ОШП опровергает какую-либо связь между выходом журналистских материалов в одном из изданий и обыски в компании, которой владеет акционер этого медиа. Мы считаем некорректными какие-либо предположения относительно нашей аффилированности к давлению на украинское независимое СМИ», — говорилось в сообщении.
Напомним, что НАБУ задержало действующего народного депутата, обвиняемого в коррупции.