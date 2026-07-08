Хищение на дронах или давление на СМИ: известно о скандале вокруг «Скалы», «Бабеля» и Vyriy Industries

ГБР провела обыски у производителя дронов — при чем здесь «Бабель и „Скала“

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Правоохранители расследуют факты возможного завладения государственными средствами в особо крупных размерах при закупке дронов для нужд сил обороны. Общая сумма оказавшихся под прицелом следствия контрактов составляет почти 7 миллиардов гривен.

Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса Генерального прокурора.

По предварительным данным, за 2025 год частное предприятие поставило дроны различных типов и модификаций по государственным контрактам на общую сумму почти 7 млрд грн.

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Следствие проверяет версию, что должностные лица предприятия могли искусственно увеличивать стоимость БПЛА, закупленных за бюджетные средства.

Правоохранители выяснили, что для документального оформления таких операций могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности.

Отдельно проверяются финансовые операции в пользу ряда ФЛП с признаками фиктивности. Среди них мастера маникюра, студенты, работники магазинов.

В ходе допросов десять таких лиц сообщили, что фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а документы для регистрации были предоставлены за денежное вознаграждение.

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Установлены финансовые операции на общую сумму более 197 млн грн., которые проверяются на предмет возможной легализации средств, полученных преступным путем.

О какой компании идет речь

И хотя название компании и фамилии фигурантов не уточнили, с официальным заявлением об обысках вышла компания-производитель дронов VYRIY INDUSTRIES. «Вырий Индастри» — один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине.

Там подтвердили, что сегодня правоохранители провели у них обыски.

«Накануне против Vyriy Industries и CEO компании Алексея Бабенко была развернута скоординированная информационная кампания. На ряде анонимных Telegram-каналов и связанных с ними ресурсов одновременно появились публикации по манипулятивным и неподтвержденным обвинениям в адрес компании и ее руководителя», — говорится в сообщении.

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Компания не исключает, что одновременное появление информационной кампании и следственных действий может являться частью попыток дискредитировать Vyriy Industries.

Причем здесь «Бабель» и полк «Скала»

Отметим, что Алексей Бабенко не только CEO компании-производителя дронов, но и инвестор и акционер медиа «Бабель».

В издании добавили, что во время обысков в компании в офисе нашли 40 миллионов гривен наличными. Бабенко говорит, что это деньги на зарплаты работникам компании. Мол, наличными платят из соображений безопасности, чтобы у банков не было списков сотрудников.

Издание «Бабель» связывает обыски с выходом своего материала о пытках и небоевых смертях мобилизованных в скандальном полку 425 ОШП «Скала».

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Сам полк «Скала» вышел с официальным заявлением по этим обвинениям.

«425 ОШП опровергает какую-либо связь между выходом журналистских материалов в одном из изданий и обыски в компании, которой владеет акционер этого медиа. Мы считаем некорректными какие-либо предположения относительно нашей аффилированности к давлению на украинское независимое СМИ», — говорилось в сообщении.

Напомним, что НАБУ задержало действующего народного депутата, обвиняемого в коррупции.

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