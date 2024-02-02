Хищение на закупке снарядов: чиновник Минобороны останется на свободе

На чиновника оборонного ведомства наложили ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет.

В пятницу, 2 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не удовлетворила ходатайство прокуратуры о заключении под стражу отстраненного исполняющего обязанности директора департамента Министерства обороны Тоомаса Нахкура. Как меру пресечения ему назначено личное обязательство.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

На чиновника наложили ряд обязанностей, в частности:

носить электронный браслет;

сдать паспорта для выезда за границу;

не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в решении суда.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что суд отказал в ходатайстве прокурора взять Нахкуру под стражу с альтернативой внесения залога более чем в 268 млн грн.

Как сообщалось ранее, Нахкур является одним из пяти подозреваемых по делу о вероятном хищении почти 1,5 млрд грн на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для Вооруженных Сил Украины. Он отвечал за обоснованность условий контракта.

По версии следствия,чиновник не проверил должным образом поставщика, все документы и не проследил за порядком поставки мин и завизировал соглашение и решение о предоплате на 1,34 млрд грн, которая составила 97% от суммы контракта.

Напомним, СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, которые перевели изготовителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

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