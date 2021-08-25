Хищение недр в Ровенской области: злоумышленники нанесли ущерб более чем на 70 млн грн

Хищение недр в Ровенской области: злоумышленники нанесли ущерб более чем на 70 млн грн

Дельцы подпольно добывали базальт на одном из гранитных месторождений области.

В Ровенской области СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах. Горные породы грузовиками вывозили из месторождений и продавали на "черном рынке".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения они подпольно добывали базальт на одном из гранитных месторождений области.

Незаконно полученную прибыль легализовали через сеть подконтрольных фирм. Злоумышленники нанесли государству ущерб на более 70 млн грн. Устанавливается размер ущерба, нанесенный окружающей среде.

Во время обысков сотрудники правоохранители изъяли:

7 транспортных средств и оборудования для добычи горных пород;

большие суммы наличности, полученные преступным путем;

гранату Ф-1, патроны и незарегистрированное оружие.

Напомним, что у молодого человека в Ровенской области изъяли почти 140 килограммов янтаря.

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