Хищение продуктов в "Десне": детали скандала от офицера Третьей штурмовой

Дмитрий Кухарчук «Слип»

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Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук «Слип» заявил, что разоблаченный на хищении продуктов в Десне офицер может избежать наказания.

Об этом Дмитрий Кухарчук написал в соцсетях.

По его информации, в июне 2024 года в учебной воинской части в Десне обнаружена масштабная схема хищения продуктов.

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«Майор Осипенко…, начальник тыла вместе с сержанткой Шутенко…, начальницей столовой, вывозили из столовой государственные продукты и продавали их в кафе, магазины и частным лицам. По оценке — 400–500 тыс. грн в месяц», — утверждает Кухарчук.

По данным военного Третьего штурмового, только официально зафиксировано 59 эпизодов хищения продуктов.

«27 января 2025 года он был задержан. Во время обысков обнаружены большие запасы и наличные. Но вместо заключения — домашний арест, который длится уже более 5 месяцев. Сейчас рассматривается вариант „временно“ отправить Осипенко обратно в армию, а к делу „вернуться после войны“, — возмутился „Слип“.

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