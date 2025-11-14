Хищения в энергетике: директор НАБУ шокировал суммой, которая прошла через офис фигурантов

Директор НАБУ Семен Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил шокирующие детали по делу о хищениях в энергетике (операция «Мидас»). Детективы установили, что через офис фигурантов схемы прошло около 100 млн долл., хотя эта сумма может быть значительно больше.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть намного больше. Это то, что мы установили оперативным путем», — сказал директор НАБУ.

Он отметил, что следующей фазой расследования после негласных следственных действий, задержаний и избрания меры пресечения станет углубленный финансовый анализ.

Кривонос уточнил, что «в процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов — а мы изъяли интересные документы, – мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах — за рубежом, в каких-то юрисдикциях».

Также он отметил, что впереди «очень кропотливая следственная работа», во время которой НАБУ будет сотрудничать с украинскими госорганами, в частности со Службой госмониторинга, а также с зарубежными юрисдикциями, чтобы отследить финансовые потоки.

"Теперь (нам — ред.) нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу, они (фигуранты дела — ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту — это также усложнит очень сильно всю эту историю. Нам нужна будет помощь правоохранителей других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании «джитов» (JIT — сокращение от английского Joint Investigation Team — ред.) так называемых, то есть совместных следственных групп, которые демонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность», — рассказал Кривонос.

Что известно о коррупции в энергетике?

Напомним, 10 ноября НАБУ, вместе с САП разоблачило масштабную коррупционную схему в «Энергоатоме» в рамках операции «Мидас». По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10-15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум».

По данным проекта «Схемы», подозрения по делу получили бизнесмен Тимур Миндич (в записях НАБУ фигурирует как «Карлсон»), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Решик»), Леся Устименко и Людмила Зорина. Задержаны пять фигурантов. Миндич и Цукерман успели выехать за границу.

Суд избрал меры пресечения Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной. За последних двух уже внесены залоги.

Из-за коррупционного скандала министра юстиции (экс-министра энергетики) Германа Галущенко отстранили от должности.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против Миндича и Цукермана.