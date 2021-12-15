Хищник разгуливал среди домов: в селе на Закарпатье заметили волка и сняли на камеру (фото)

Местные заметили сероманца на неосвещенной улице возле своих домов.
В Перечинском районе Закарпатья на днях местные жители заметили волка. Хищник свободно разгуливал селом между домами.
Как сообщает "Голос Карпат", местным удалось снять на камеру сероманца. Животное увидели местные на своей неосвещенной улице и говорят, что тем отрезком дороги идти опасно.
Низинные части в последнее время привлекают хищных животных. Все чаще волков замечают и в селах Перечинского района.
"В этом году, волка, вероятно вожака стаи, судя по его размерам, удалось заметить жителям в селе Турички. Впоследствии, хищный зверь был замечен возле Турья-Реметы", — говорится в сообщении.
Читайте также: