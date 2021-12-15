Волк ходил по селу между домами / Голос Карпат

Хищник разгуливал среди домов: в селе на Закарпатье заметили волка и сняли на камеру (фото)

Хищник разгуливал среди домов: в селе на Закарпатье заметили волка и сняли на камеру (фото)

Местные заметили сероманца на неосвещенной улице возле своих домов.

В Перечинском районе Закарпатья на днях местные жители заметили волка. Хищник свободно разгуливал селом между домами.

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Как сообщает "Голос Карпат", местным удалось снять на камеру сероманца. Животное увидели местные на своей неосвещенной улице и говорят, что тем отрезком дороги идти опасно.

Низинные части в последнее время привлекают хищных животных. Все чаще волков замечают и в селах Перечинского района.

"В этом году, волка, вероятно вожака стаи, судя по его размерам, удалось заметить жителям в селе Турички. Впоследствии, хищный зверь был замечен возле Турья-Реметы", — говорится в сообщении.

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