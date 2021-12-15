Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Хищник разгуливал среди домов: в селе на Закарпатье заметили волка и сняли на камеру (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хищник разгуливал среди домов: в селе на Закарпатье заметили волка и сняли на камеру (фото)

Волк ходил по селу между домами / Голос Карпат

Местные заметили сероманца на неосвещенной улице возле своих домов.

В Перечинском районе Закарпатья на днях местные жители заметили волка. Хищник свободно разгуливал селом между домами.

Как сообщает "Голос Карпат", местным удалось снять на камеру сероманца. Животное увидели местные на своей неосвещенной улице и говорят, что тем отрезком дороги идти опасно.

Низинные части в последнее время привлекают хищных животных. Все чаще волков замечают и в селах Перечинского района.

"В этом году, волка, вероятно вожака стаи, судя по его размерам, удалось заметить жителям в селе Турички. Впоследствии, хищный зверь был замечен возле Турья-Реметы", — говорится в сообщении.

Новый дом для Бони: как сейчас живет собачка породы такса, которая когда-то была бездомной

Новый дом для Бони: как сейчас живет собачка породы такса, которая когда-то была бездомной

Читайте также:

Следующая публикация