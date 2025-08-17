Хищники терроризируют Хмельнитчину: волки нападают на домашних животных и преследуют людей

В Хмельницкой области жителей испугало появление волков Фото иллюстративное / © УНІАН

Жителей Шепетовского района Хмельницкой области напугало появление волков, которые стали заходить в деревни, нападать на скот и даже преследовать людей.

Об этом говорится в материале «Суспільного».

Жительница Орлинцев Валентина Гордейчук рассказала, как в июне этого года ее преследовал волк.

«Я убегала от волка, совсем тапки погубила по дороге», — вспоминает женщина.

По ее словам, только благодаря ее собакам, которые отпугнули хищника, ей удалось спастись, успев закрыться во дворе.

Другая жительница, Надежда Наметченюк, сообщила, что волк испугал их собаку, которая от страха два часа сидела в будке.

Атаки на домашних животных

Охотники фиксируют рост количества приступов на домашних животных.

Глава Шепетовского районного общества охотников и рыбаков Юрий Пикус сообщил, что с начала 2025 года волков видели в десяти селах Шепетовщины.

Так, в селе Броники волки разорвали козленка, выпущенного на прогулку.

А в населенном пункте Четырбоки хищники убили собаку, которая была на привязи.

В селах Грицев, Орлинцы и Сошки местные жители регулярно видят волков.

По словам охотника, волки впервые появились в районе в 2019 году, но их миграция усилилась с началом полномасштабного вторжения.

Охотники бьют тревогу

Егерь Шепетовского района Григорий Грицюк подтверждает, что ситуация опасна. Он рассказал, что в прошлом году ему удалось застрелить волчицу, однако другой хищник, весом около 80 кг, скрылся.

Юрий Пикус считает, что единственным выходом из ситуации является предоставление разрешения на отстрел волков.

«Нужно открывать охоту, чтобы волк хоть боялся», — отмечает он.

Ожидается, что с ноября будет разрешен бригадный отстрел лис и волков, но только в полях, что, по мнению специалистов, может быть недостаточно эффективным, поскольку большинство времени хищники проводят в лесах и камышах.

По подсчетам Юрия Пикуса, в настоящее время в районе проживает около 15 волков, представляющих реальную угрозу для местного населения и их скота.

