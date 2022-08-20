"Хитрая" должность: Подоляк рассказал, чем Арестович занимается в Офисе президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию, которая вызвала бурную реакцию среди украинского общества относительно должности Алексея Арестовича.
Подоляк подтвердил, что Арестович не является ни советником руководителя Офиса Президента Украины, ни советником какого-либо из его заместителей, поэтому в информационном запросе его фамилии и не было. Его должность – советник Офиса президента Украины.
Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.
"Так вот, господин Арестович действительно не является ни советником руководителя Офиса Президента Украины, ни советником кого-либо из его заместителей. Он так много говорит, что мы сделали его... советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет (по составам): советник Офиса Президента Украины. Каким он официально и является согласно штатному расписанию", — говорится в его сообщении.
Стоит отметить, что в информационном запросе "Украинской недели" от Офиса Президента в перечне всех штатных и внештатных советников не было Алексея Арестовича, несмотря на то, что он сам всегда говорил, что он советник руководителя ОП. Эта информация вызвала бурную реакцию у украинцев.
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