"Хитрая" должность: Подоляк рассказал, чем Арестович занимается в Офисе президента

Подоляк подтвердил, что Арестович не является ни советником руководителя Офиса Президента Украины, ни советником какого-либо из его заместителей, поэтому в информационном запросе его фамилии и не было. Его должность – советник Офиса президента Украины.

Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

"Так вот, господин Арестович действительно не является ни советником руководителя Офиса Президента Украины, ни советником кого-либо из его заместителей. Он так много говорит, что мы сделали его... советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет (по составам): советник Офиса Президента Украины. Каким он официально и является согласно штатному расписанию", — говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что в информационном запросе "Украинской недели" от Офиса Президента в перечне всех штатных и внештатных советников не было Алексея Арестовича, несмотря на то, что он сам всегда говорил, что он советник руководителя ОП. Эта информация вызвала бурную реакцию у украинцев.

Алексей Арестович: Я никогда не ставил своей целью кого-то успокаивать, это само получилось

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