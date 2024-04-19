"Хитрая мобилизация": в каком случае даже многодетный папа может получить повестку

В Законе о мобилизации за неуплату алиментов отцам троих и более детей будут снимать бронь. И это коснется даже женщин. Однако это не значит, что должника сразу отправят на фронт.

О новых правилах в Законе о мобилизации для неплательщиков алиментов и "сюрпризах" для уклонистов — смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Не уплатил алименты – мобилизация

Через месяц 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Помимо запрета уклоняющимся управлять авто, консульских ограничений в случае невозобновления персональных данных в ТЦК, он предусматривает дополнительные санкции для военнообязанных многодетных родителей, не уплачивающих алиментов. Как и раньше, в новом законе о мобилизации прописана отсрочка для многодетных родителей, у которых трое и более детей. Впрочем, в нем предусмотрены санкции за неуплату алиментов. Если больше трех месяцев эти средства не будут уплачиваться – такого родителя смогут мобилизовать. ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности. Причем эта норма будет действовать даже тогда, когда будут не уплачены алименты за одного ребенка.

В Министерстве юстиции оценивают этот потенциальный мобилизационный ресурс в 20 тысяч человек. Но предостерегают: мобилизация не наказание, здесь это возможность службой в армии с достаточно высокими зарплатами погасить свои долги и обеспечить своих детей. Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в материале LB.ua

"Надо отметить, что мобилизация для такой категории ни в коем случае не должна быть наказанием. Потому что военная служба – это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы". Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм достаточно быстро погасить долги"

Гайченко добавил, что Министерство юстиции уже сотрудничает по этому вопросу с Государственной миграционной службой Украины. Исполнители получают данные из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства физического лица-должника. То есть адреса таких алиментных уклонистов уже известны.

"В дальнейшем мы будем полностью "входить в цифру", чтобы максимально ускорить процесс принудительного исполнения решений... Да, в течение 2023 года государственные исполнители взыскали 10,1 млрд грн алиментов. А за январь-февраль — 1,8 млн. грн. Также замечу, что задолженность по алиментам взимается независимо от достижения ребенком совершеннолетия, а если ребенок продолжает обучение – до достижения ею 23 лет"

Как это будет работать

После вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные родители трех или более детей должны явиться в ТЦК в течение 60 дней. Это необходимо, чтобы доказать право на отстрочку. И здесь речь идет не только о факте отцовства трех или более несовершеннолетних детей, но и об отсутствии задолженности, если должны платить алименты. Более того, даже если такая задолженность будет более трех месяцев по выплате одному ребенку, человек потеряет право на отсрочку. ТЦК будут подавать запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств. Реестр будет отправлять ответную справку по образцу справки о несудимости.

"В ТЦК даже не будут проверять, разведен ли гражданин. Факт наличия трех и более детей – уже основание, но после исключительно без долгов по алиментам. Далее ТЦК будет принимать решение о праве на отсрочку. Или нет. Родители снова получат ее, если погасят задолженность. В противном случае могут быть мобилизованы"

Но сюрпризы на этом не завершаются. Эта норма будет относиться и к женщинам с фармацевтическим или медицинским образованием. Согласно новому закону, женщин Украины могут призвать в службу только по добровольному согласию. Однако все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет. Вот почему эта норма о неуплате алиментов коснется не только мужчин. Поскольку в Украине также есть женщины, выплачивающие алименты на детей

"Сюрпризы" для уклонистов

Ну а если вы нарушите законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации, то получите еще один "сюрприз" от власти — штраф. Причем штрафовать будут как обычных граждан, так и должностных лиц. Суммы вас точно поразят. За нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен штраф от 17 до 22 тысяч гривен для граждан и от 34 тысяч гривен для юридических лиц. Хорошо, хоть убрали тюремные сроки за отказ от прохождения медосмотра.

Еще одно средство воздействия на уклонистов – это лишение права на управление автомобилем. Правда, такое решение принимается только через суд, но этому предшествует определенный алгоритм действий, который должен совершить ТЦК. Ограничивать не будут в двух случаях: если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника дохода и лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

Впрочем, вполне возможны варианты, что автомобиля у мужчины нет, и штраф ему заплатить тоже нечем. Но и в таком случае ТЦК найдут рычаги влияния на уклоняющегося. Здесь подключится полиция. Правоохранители будут иметь право остановить на улице любого мужчину и проверить у него документы. Если же выяснится, что он до сих пор не обновил данные в ТЦК, то полицейские будут вправе его задержать и принудительно доставить в военкомат. Ну а там уже сразу и данные актуализируют, и ВЛК предложат пройти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 апреля закон об усилении мобилизации. Документ 17 апреля был опубликован в парламентском вестнике "Голос Украины". Это означает, что он вступит в силу через месяц – 18 мая.

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