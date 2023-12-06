Хлань рассказал о ситуации на левом берегу Херсона: "Россияне готовят дополнительные резервы"

Российские войска продолжают пытаться атаковать наших бойцов авиабомбами на левом берегу Херсона. Кроме того, враг активно опрокидывает туда дополнительные подразделения.

Об этом депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

ВСУ продолжают удерживать плацдармы

Как отмечает Хлань, оккупанты действительно пытаются засыпать наши позиции управляемыми авиационными бомбами. Так, в районе поселка Крынки за сутки выпускают по 30 единиц таких боеприпасов. Идентична ситуация по всей территории левобережья Херсона.

"Впрочем, весь плацдарм продолжает удерживаться нашими защитниками", – рассказал Хлань.

Более того, россияне готовят дополнительные резервы для дальнейшей передислокации на территорию левого берега Херсонщины. Также живую силу опрокидывают из Запорожского направления.

"Героическая работа наших ребят приводит панику среди оккупантов. Все планы россиян на этом участке фронта разрушаются", — добавил он.

Ранее украинский военный жестко высказался о мобилизации и ситуации на левом берегу Днепра.

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