Хлеб и крупа: некоторые продукты могут исчезнуть с полок магазинов в 2023 году

В грядущем году аграрии планируют отказаться от посева ржи и ячменя. Это может стать причиной дефицита тех продуктов, в состав которых они входят. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как сообщил в комментарии изданию Agronews генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир, с прилавков магазинов 2023 могут исчезнуть такие популярные среди украинцев продукты как ржаной хлеб, ячневая и перловая крупы.

Он рассказал, что в Украине фермерам стало невыгодно выращивать рожь и ячмень из-за удорожания составляющих процесса производства и развала логистических цепочек. Пока аграрии не могут продавать то, что уже выращено, даже с минимальной прибылью. Потому что по реальной цене зерно никто не покупает.

Как производятся ржаной хлеб, ячневая и перловая крупы.

Перловую крупу получают путем очистки ячменя от пленок и последующей его обработки. Зерна нужно отшлифовать и отполировать, чтобы их поверхность стала блестящей и гладкой. Перловая крупа отличается тем, что имеет закругленные края. Именно по своему внешнему виду она получила свое название. Ведь с английского языка слово "pearl" переводится как "жемчужина".

Чтобы получить ячменную крупу, ячменное зерно дробят, предварительно освободив его от плодовых оболочек и цветочных пленок. Крупинки имеют неправильную форму, острые грани и отличаются белым или слегка желтоватым цветом. Эта крупа, в отличие от перловки, не поддается шлифовке и полировке.

Ржаной хлеб пекут из ржаной муки, содержащей гораздо больше полезных веществ, чем пшеничная. Такой хлеб способствует более быстрому выведению из организма канцерогенов и других вредных веществ. Ржаную муку изготовляют по схеме обдирного, обивочного или сортового помола.