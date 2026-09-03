Хлеб, морковь и "залупянка" к чаю: на Буковине возник скандал из-за питания школьников

Скандал с питанием для школьников / © соцмережі

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В Черновцах и области массово проверят качество питания школьников после скандальных фотографий обедов, появившихся 3 сентября в интернете.

Об этом пишет Главком.

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Что известно о скандале с питанием для школьников

Все началось 3 сентября, когда черновчанин Леонид Прокопчук выложил в соцсети фото школьного обеда старшеклассников и младших учеников и высмеял такое меню.

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«На первое — хлеб. Должен быть еще суп, но не хватило семи ингридиентов, поэтому получилось уже как получилось. На второе — залупянка той в канонической форме и консисенции, которой она изображена на гербе Черновцов над воротами. Чтобы протолкнуть залупянку, в яркие современные стаканчики наливают чай. Хочешь — пей, хочешь — х… или мачай», — саркастически заметил мужчина.

Скандал со школьным питанием для детей— Фото из сообщений. / © соцмережі

Как отреагировали у ОВА

Также добавил, что в этом меню для детей еще добавили сливы и морковь. На ситуацию сразу отреагировал начальник Черновицкой ОВР Руслан Осипенко. Он сообщил, что инициирует служебную проверку и внеплановые рейды.

«Считаю недопустимым пренебрежение качеством и безопасностью питания детей! Поэтому безотлагательно инициировал служебную проверку по конкретному инциденту и поручил начать внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины, начиная с завтрашнего дня», — написал Осипенко.

Скандал со школьным питанием для детей / © соцмережі

Глава ОВА заверил, что проверки будут продолжаться, пока все не исправят. Проверяющие будут смотреть не на отчеты, а на еду на столах, а виновных будут наказывать по закону.

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Скандал со школьным питанием для детей / © соцмережі

Что заявили в управлении образования?

Свою позицию высказали и в Управлении образования Черновицкого городского совета. Представители ведомства отметили, что заранее связались с подрядчиком, готовящим еду для этого заведения, и провели разговор с руководством школы.

Такой вид и качество питания нас категорически не устраивают и подавать еду так не имеют. Наши дети обязательно будут получать еду в должном виде», — говорится в сообщении управления.

Там также объяснили причины затруднений: после введения бесплатного питания для всех школьников нагрузка на пищеблоки выросла в разы. Количество учащихся, питающихся в школах, возросло с 8–10 тысяч до более 26 тысяч. Управление образования признало первые ошибки и пообещало улучшать работу вместе с родителями.

Скандал со школьным питанием для детей / © соцмережі

Оценка экспертов по реформе питания

Ситуацию также прокомментировала Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины. В Facebook она опубликовала еще одно фото школьной еды без привязки к городу и вспомнила, как финансируется программа.

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«Государство выделило на это по 50–60 гривен на ребенка. На каждого ребенка независимо от возможностей семьи», — написала Продан.

Питание для школьников / © соцмережі

Продан раскритиковала решение правительства бесплатно кормить абсолютно всех школьников независимо от состояния семей, а также вспомнила о запретах приносить собственную пищу в некоторых школах. Она добавила, что, несмотря на все споры, издеваться над детьми недопустимо.

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