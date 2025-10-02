Хлеб может стать дороже: что говорят эксперты о ситуации с зерном

Хлеб / © Pixabay

В Украине прогнозируется возможный рост цен на хлеб в пределах 5–10%, однако катастрофы не будет. По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, наибольшее влияние на ценообразование будет иметь ситуация с качеством собранного зерна.

Об этом он рассказал в интервью Украинскому Радио.

Ситуация с пшеницей

Для нужд хлебопекарной отрасли необходимо около 2,5 млн тонн пшеницы, тогда как в этом году собрано около 6 млн тонн продовольственной пшеницы (первого, второго и третьего класса). Проблема заключается не в объемах, а в сортировке:

«Есть определенная обеспокоенность, что мукомолам будет сложнее формировать соответствующие партии, чтобы обеспечить качественную муку. И это будет влиять на формирование цен на хлебопекарное зерно, а соответственно на муку и хлеб», — объяснил Дученко.

Проблемы с ржаным хлебом

Сложнее ситуация с ржаным зерном. Хотя необходимая потребность (180 тыс. тонн) была собрана, не все зерно обладает достойным качеством. Это может вызвать дефицит ржаного зерна на рынке.

Эксперт напомнил, что за последний год цена на ржаное зерно уже выросла в несколько раз, что соответственно влияет и на стоимость ржаной муки.

Напомним, украинские аграрии по состоянию на середину сентября собрали около 30 млн тонн зерновых и зернобобовых. То есть, собранный урожай должен покрыть весь внутренний спрос. Впрочем, цены на главный социальный продукт — хлеб — дальше растут, и в магазинах покупатели уже замечают другие ценники.

В Украине зафиксировали очередной рост цен на продовольственные товары, производимые в стране. По данным Госстата, в августе 2025 года оптовые цены поднялись в среднем почти на 20%, однако отдельные категории выросли гораздо быстрее.