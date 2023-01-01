Hlibny Dar получил два золота на дегустационном конкурсе Warsaw Spirits Competition!

Hlibny Dar получил сразу две золотые награды крупнейшего в Польше дегустационного конкурса Warsaw Spirits Competition.

Среди участников более 20 стран, судьи - признанные мировые эксперты, которые оценивали слепым методом дегустации – то есть победители раскрывались уже после публикации оценок. Таким образом Hlibny Dar получил сразу две высшие награды - золотые медали и стал лучшим алкогольным напитком из Украины. 2 золотых медали за уникальный мягкий вкус и высокое качество получили Hlibny Dar Классическая и Hlibny Dar Имбирно-медовая.

По словам организатора конкурса Лукаша Гобелевськи, успех Hlibny Dar в Польше стал возможен благодаря собственной запатентованной уникальной технологии, которая гарантирует мягкость продукта. Кстати, научный патент на эту специальную технологию фильтрации и мягкости появился на новой этикетке бренда. В целом обновленный Hlibny Dar стал более современным. Сохраняя знакомый образ, абгрейднули и легендарный логотип, а главное - впервые на этикетку вынесен патент на технологию, которая улучшает фильтрацию через угольные колонны при оптимальной температуре. Для потребителя это означает самое главное - мягкость вкуса.

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