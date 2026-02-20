ТСН в социальных сетях

"Бавовны стало еще больше": СБУ усилила удары по российским нефтебазам и НПЗ — эксперт

СБУ усилила дальнобойные удары по РФ.

Удар по НПЗ

Служба безопасности Украины ужесточила интенсивность ударов по территории РФ. При этом дроны Службы устанавливают рекорды по дальнобойности.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что операции свидетельствуют о росте дальности и точности дронов Службы. "Речь идет не только о самом факте достижения цели, но и о способности обходить многослойную систему ПВО, которая прикрывает стратегические объекты в глубине врага. Оцените и разновекторность выбора целей. Все эти поражения не только создают проблемы для ВПК, но и демонстрируют, что ни один российский регион не может чувствовать себя полностью защищенным", — акцентирует Черненко. 

Политолог подчеркивает, что удары являются частью кампании по истощению экономического и военного потенциала противника. "Цель — не только физическое уничтожение объектов, но и постоянное принуждение России тратить ресурсы на защиту глубокого тыла, увеличивая бюджетные расходы на безопасность. Это все повышает стоимость войны для кремля. Это стратегия долговременного истощения, которая сочетает военный, экономический и психологический эффекты и формирует новое качество войны", — пишет экс-нардеп.

"Примечательно, что на новый уровень интенсивности ударов Служба вышла под руководством Евгения Хмары. Боевого генерала, который длительное время как раз и возглавлял Центр специальных операций "А". Именно Хмара был одним из тех, кто раньше приложился к разработке многих операций против россиян. А сейчас удачно масштабирует эту работу на новой должности", — резюмирует Черненко. 

Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ осуществила три дальнобойных атаки по территории РФ. Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы успешно атаковали крупную нефтебазу.

