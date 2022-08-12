"Хлопок" и "дырочки": ВСУ попали в четвертый оккупированный мост на Херсонщине

Мост соединял Правый и Левый берег. Переправу армия страны-агрессора использовала для опрокидывания техники на правобережную часть.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты будут пытаться ремонтировать мосты и искать альтернативу в переправах. Впрочем, это займет много времени.

"Вчера вечером украинские Вооруженные силы начали отрабатывать переправу у плотины Каховской ГЭС. Вчера было уничтожено расположение орков и технику, которую они перебросили через дамбу Каховской ГЭС. Они хотели немного ее скрыть, но не удалось. Сегодня днем работала наша артиллерия. что все перехватили, но впоследствии обнародовали, что одна дырочка все же есть.Они в своем традиционном стиле: то у них "хлопок", то у них одна дырочка. Теперь уже другой термин у них. Но окончательно передвижение техники и вооружение по Каховской ГЭС уже невозможно. Накануне был отработан автомобильный путь", — рассказал Хлань в эфире национального телемарафона.

Хлань подчеркнул, что россияне боятся и готовятся к контрнаступлению украинских войск. В частности, оккупанты наставили в захваченном Херсоне деревянных противотанковых "ежей".

"Усилили давление на горожан — ночью проводили обыски и задерживали людей. Из-за обстрелов населенных пунктов погибли и ранены среди гражданского населения. В области продолжаются пожары", — добавил он.

Как сообщалось, ВСУ в ближайшее время вряд ли будут наносить удары по Крымскому мосту. И все же Крымский мост в перспективе будет целью ВСУ, считает генерал армии Николай Маломуж.

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