"Бавовна" под Мариуполем: Андрющенко рассказал о потерях оккупантов

У окупантов снова стало меньше техники.

У россиян на Мариупольском направлении значительно поубавилось техники. В частности, оккупанты потеряли четыре единицы гусеничной техники.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Андрей Андрющенко.

По его словам, это лишь то, что удалось зафиксировать "глазами".

"Фото/видео не будет. Почему? Прямо утром Македоновка, Заря, Кальчик, Водяное перекрыты. Продолжаются поисковые мероприятия россиян – ищут кто привел. Ищут обломки в машинах, взрывчатку, оружие и скрупулезно спрашивают о проукраинском активе ", — говорится в сообщении.

Ранее Анрющенко рассказывал, что армия России ударила ракетой по временно оккупированному поселку Урзуф Мариупольского района Донецкой области. "Прилетело" по частному дому.

Читайте также: