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"Хлопок" в Беларуси и взрывы в Харькове и Днепре: главные новости ночи 11 августа

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"Хлопок" в Беларуси и взрывы в Харькове и Днепре: главные новости ночи 11 августа

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 11 августа:

  • В Сети появились спутниковые снимки украинского военного аэродрома "Саки" в Крыму. В частности, речь идет о до и после "внештатной ситуации". Читать далее –>
  • В районе аэродрома "Зябровка" под белорусским Гомелем, который сейчас под контролем россиян, слышны взрывы и заметные вспышки. Читать дальше –>
  • В Беларуси пытаются выяснить причину "хлопка" на аэродроме. Читать дальше –>
  • РФ попала во двор жилого дома в Киевском районе Харькова во время утренних обстрелов города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, в Харькове — четыре попадания. На 05:00 информации о погибших или раненых не поступало. Читать дальше –>
  • Около 4:30 11 августа 2022 года в Днепре прогремели взрывы. По свидетельствам очевидцев и согласно сообщениям в социальных сетях, после взрывов появился дым. Читать дальше –>

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