"Хлопок" в Мелитополе и обстрелы Харькова и Николаева: главные новости ночи 8 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 8 августа:
- Пользователи сетей сообщали о взрывах в оккупированном Мелитополе. Читать дальше –>
- В соцсетях пишут о "прилетах" в оккупированной Новой Каховке. По неподтвержденной информации, одно из попаданий попало по мосту через Каховскую ГЭС. Читать дальше –>
- В Харькове и области ночью была объявлена воздушная тревога. По меньшей мере, три взрыва прогремели после объявления воздушной тревоги. Предварительно все за пределами Харькова. Читать дальше –>
- В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>
- С начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 5083 единиц военной техники. Читать дальше –>
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