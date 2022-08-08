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"Хлопок" в Мелитополе и обстрелы Харькова и Николаева: главные новости ночи 8 августа

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"Хлопок" в Мелитополе и обстрелы Харькова и Николаева: главные новости ночи 8 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 8 августа:

  • Пользователи сетей сообщали о взрывах в оккупированном Мелитополе. Читать дальше –>
  • В соцсетях пишут о "прилетах" в оккупированной Новой Каховке. По неподтвержденной информации, одно из попаданий попало по мосту через Каховскую ГЭС. Читать дальше –>
  • В Харькове и области ночью была объявлена воздушная тревога. По меньшей мере, три взрыва прогремели после объявления воздушной тревоги. Предварительно все за пределами Харькова. Читать дальше –>
  • В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>
  • С начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 5083 единиц военной техники. Читать дальше –>

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