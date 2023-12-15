"Бавовна" в Мелитополе: стало известно, по чему отработали партизаны

Враг не может укрыться от ударов ВСУ и партизан, особенно на нашей земле.

В пятницу, 15 декабря, в Мелитополе Движение Сопротивления провело успешную диверсию и взорвало железнодорожный поезд. Он помогал России обеспечивать свои войска.

Об этом сообщает ЦНС.

Взрыв в Мелитополе

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Как отмечается, взрыв произошел в 8 утра непосредственно под носом российских ФСБшников. Были повреждены железная дорога и тепловоз с вагонами. По состоянию на данный момент оккупанты оцепили место взрыва, обыскивают близлежащую местность.

"Оккупационная администрация пытается скрыть факт диверсии, пока россияне без успеха ищут партизан. Привлечены сотрудники ФСБ, предатели из полиции, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории", — сообщили в подполье.

Известно, что транспорт ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо. В обратном пути этот поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику. Однако, благодаря успешным действиям нашего мощного подполья, он навсегда завершил свое движение.

Напомним, громко в Мелитополе было и 14 декабря.

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