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"Хлопок" вместо будильника": в оккупированном Мелитополе произошел взрыв

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"Хлопок" вместо будильника": в оккупированном Мелитополе произошел взрыв

Фото: Associated Press

Разрушена часть завода "Рефма".

Во временно захваченном Мелитополе утро 3 ноября началось для российских оккупантов по взрывам. Они прозвучали около 5:00 в южной части города.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Хлопок" вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко", — сказал городской голова.

По его словам, в результате взрыва разрушена часть захваченного завода "Рефма". Там оккупанты обустроили один из основных штабов личного состава.

"Считаем количество ликвидированных орков", — добавил Федоров.

Фото: Иван Федоров. / ©
Фото: Иван Федоров.

Напомним, в селах Мео литопольского района заметили военных, которые, скорее всего, прибыли из Беларуси, поскольку имели нашивки войск Беларуси.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1225
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