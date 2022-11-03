"Хлопок" вместо будильника": в оккупированном Мелитополе произошел взрыв

Разрушена часть завода "Рефма".
Во временно захваченном Мелитополе утро 3 ноября началось для российских оккупантов по взрывам. Они прозвучали около 5:00 в южной части города.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
"Хлопок" вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко", — сказал городской голова.
По его словам, в результате взрыва разрушена часть захваченного завода "Рефма". Там оккупанты обустроили один из основных штабов личного состава.
"Считаем количество ликвидированных орков", — добавил Федоров.
Напомним, в селах Мео литопольского района заметили военных, которые, скорее всего, прибыли из Беларуси, поскольку имели нашивки войск Беларуси.
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