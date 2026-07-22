Хмара, Драпатый и Скибюк будут руководить войной: что известно о новом высшем военном командовании (видео)

Хмара Драпатый и Ломтик / © ТСН

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В высшем военном руководстве Украины произошли важные кадровые изменения. Накануне президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил боевого генерала Михаила Драпатого. Он будет работать с генерал-майором Игорем Скибюком, ставшим начальником Генштаба. За несколько дней до этого глава государства назначил временного министра обороны Евгения Хмару, сменившего Михаила Федорова.

Что известно о высшем командовании ВСУ и Министерстве обороны читайте в материале ТСН.ua.

Новым временным министром стал Евгений Хмара

После отставки Михаила Федорова 16 июля глава государства поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. До этого он был исполняющим обязанности главы СБУ. А 20 июля он официально приступил к работе как и.о. министра обороны. Об этом говорится в соответствующем распоряжении №723-р правительства.

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Зеленский подчеркнул, что у Евгения Хмары значительный опыт в проведении технологических ударных операций, а также в управлении Центром специальных операций «Альфа» СБУ.

Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

Какие задачи Зеленский поставил Хмаре

Президент Украины ожидает от нового главы Минобороны:

продолжение реформирования оборонной сферы,

обеспечение дальнейшего развития дальнобойных способностей,

укрепление сил обороны,

справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами,

максимального обеспечения военных беспилотными системами,

исполнение договоренностей с международными партнерами.

Ключевые факты о Хмаре: освобождал Киевщину и остров Змеиный

Как известно из открытой информации, у Хмары есть 15 лет опыта работы в структуре Службы безопасности Украины. До прихода в Альфу он служил в Центре спецназначения Омега Нацгвардии. В «Альфе» он начинал как боец, занимавшийся быстрым проникновением подразделения внутрь здания. Впоследствии он стал руководителем элитного подразделения внутри самого Центра спецопераций «А».

Хмара участвовал во многих важных операциях по освобождению Украины от оккупантов. В начале полномасштабного вторжения он освобождал Киевщину, а после ее деоккупации переместился на Донбасс, в частности, воевал за Северодонецк и Лисичанск.

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Летом 2022 года его привлекли к операции по освобождению острова Змеиный. Благодаря успешным операциям в апреле 2023 г. президент Зеленский назначил Хмару начальником Центра спецопераций «А». По данным СБУ, Центр входит в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по масштабам уничтоженной техники и живой силе россиян, а его операторы принимали непосредственное участие в масштабной спецоперации «Паутина».

5 января 2026 года Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.

Коллеги говорят, что у него есть авторитет среди руководителей спецслужб и способность профессионально общаться с партнерами и парламентским комитетом.

Хмара — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, награжденный орденом «За мужество» ІІІ степени и отличием президента Украины «Крест боевых заслуг».

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Михаил Драпатый — новый главком: чем он сообщил и почему его боятся россияне

После отставки Сырского место главнокомандующего ВСУ занял боевой офицер Михаил Драпатый. До этого он был командующим Группировкой объединенных сил. А в среду, 22 июля, он официально приступил к исполнению обязанностей.

«Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШУ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения», — написал он.

Украинская армия «в надежных руках» — Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов работал с ним, являясь главой Главного управления разведки. Он охарактеризовал Драпатого как командира, который «трезво оценивает обстановку, принимает решение быстро и бережет людей».

«Это командир с реальным чувством боя, трезво оценивающий обстановку, принимает решение быстро и бережет людей. Армия ему доверяет и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить», — сказал он на своей странице в тг-канале.

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Он заверил, что армия «в надежных руках». В то же время, новый главком может рассчитывать на поддержку руководителя ОП.

«Мы знаем, за что стоим, и знаем, куда идем. Наша стойкость — это путь к победе. Вы можете положиться на мою полную поддержку и помощь. Наша сила — в единстве и ответственности каждого», — подытожил он.

Задание Зеленского для нового главкома:

Принимая историческое решение о новом главкоме, Зеленский дал четкие задачи для Драпатого, которые должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

операции Сил обороны Украины должны продолжаться стабильно.

развитие плана дальнобойных санкций Украины,

подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию обороны,

продолжить реформы корпусной системы,

выполнить запросы боевых командиров на поставку оружия, дронов, оборудования, «которые на днях прозвучали и на Ставке, и в нашем прямом общении с командирами»,

закрыть максимально небо от российских ударов,

дать «реальное видение мобилизационного процесса».

Михаил Драпатый / © Associated Press

Командир «летающей» БМП во время освобождения Мариуполя

Драпатый родился в 1982 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Окончил Харьковский институт танковых войск и Национальный университет обороны Украины. После окончания учебы лейтенант Драпатий начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

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Когда началась российская агрессия против Украины в 2014 году, майор Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады (в/ч А2167, г. Белая Церковь). Уже в середине апреля 2014 года 72-я ОМБр в полном составе находилась на востоке Украины и была готова к выполнению боевых задач.

Драпатый стал известен благодаря кадрам, которые облетели весь мир, когда он в мае 2014 года ворвался в Мариуполь на бронетехнике из-за баррикад пророссийских сеператистов и боевиков.

Также он выполнил молниеносную операцию и вывел украинских военных из оцепления под Извариным на украинско-российской границе 2014 года. Прерывая каналы поставок боевиков, его подразделение попало под обстрелы с территории России и оказалось в так называемом «Изваринском котле». Благодаря его эффективному командованию из оцепления удалось вывести 260 военных и десятки единиц техники.

В 2021 году Михаил Драпатый стал руководителем управления подготовки войск оперативного командования «Север».

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Выговоры от Сырского и «пожарный фронт»

Полномасштабное российское вторжение февраля 2022-го он занимал должность заместителя командующего Объединенными силами Аппарата главнокомандующего ВСУ. В СМИ распространялись слухи, что у Драпатого было определенное напряжение с тогдашним главкомом. С 2022-го по 2025 год его постоянно бросали на самые критические направления, чтобы «гасить» российское наступление. Эксперты предполагают, что таким образом Сырский хотел справиться с будущим соперником на должность главнокомандующего.

Весной 2022-го он возглавил оперативную группировку войск «Юг» (позже «Каховка», затем — «Кривой Рог»). Благодаря командованию он остановил продвижение окупантов на этом направлении и отрезал россиянам возможность наступать на Кривой Рог.

Далее генерал Драпатый продолжил воевать на юге и участвовал в освобождении Херсона. Херсонским направлением он руководил до января 2024 года. В мае 2024-го бригадного генерала бросили в Харьковской области. Контрнаступление украинских сил заскочило всех врасплох, особенно врага. Затем он был назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков».

В ноябре 2024 года Драпатый стал командующим Сухопутными войсками вместо Александра Павлюка, а в начале 2025-го генерал был направлен для командования оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», где в то время происходили жесточайшие бои и продолжалось стремительное российское наступление, в частности, наступление РФ на Покров.

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1 июня 2025 года Драпатий подал рапорт об освобождении от должности командующего Сухопутными войсками после трагического удара РФ по учебному центру ВСУ. Тогда погибли 12 человек и 60 получили ранения. В октябре 2025-го он возглавил создана Группировка объединенных сил.

Руководил освобождением Херсонщины и Харьковщины: что известно о новом начальнике Генштаба Игоре Скибюке

Новым начальником Генерального штаба стал генерал-майор Игорь Скибюк. Он заменит Игнатова.

Родился Скибюк 10 октября 1976 г. в Конотопе Сумской области. Он кадровый военный, который получил профильное образование в Одесском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины.

Участвует в российско-украинской войне с 2014 года. В тот год был ранен, но после лечения вернулся в свои обязанности. В 2021 году Игорь Скибюк возглавил 80-ю бригаду.

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За его командование уже во время полномасштабного вторжения России в Украину его бригада свободила Изюм в рамках Харьковского контрнаступления 2022 года. За это он получил звание Героя Украины. В том же году его наградили орденом Богдана Хмельницкого III и II ступеней «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

В 2022 году участвовал в обороне Киева, а в 2023 году стал главой штаба — заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, а 11 февраля 2024 года президент назначил его командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Новый главком Драпатий отметил, что познакомился со Скибюком в 2022 году на юге Украины. По его словам, они в одном из командных пунктов руководили операцией по освобождению Херсонщины. Он отметил, что Скибюку можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы.

«Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», — заявил главком ВСУ.

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Игорь Скибюк / © ТСН.ua

Что будет с Сырским и Игнатовым после увольнения — СМИ

По данным источников РБК-Украина, бывший главнокомандующий Сырский и экс-начальник Генштаба Гнатов не будут заниматься операционной деятельностью после отставки.

«Они точно не будут заниматься операционной деятельностью. У них есть знания, экспертиза, и они будут приобщены интеллектуально, визионно. Сырский может быть где-то в системе военного образования — но еще увидим», — сказал собеседник.

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