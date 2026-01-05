Хмара официально временно возглавил СБУ: Зеленский подписал указ

В.и.о. главы СБУ Евгений Хмара

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару на должность временно исполняющего обязанности главы спецслужбы.

Соответствующий указ №19/2026 опубликован на сайте главы государства 5 января.

«Начальнику Центра специальных операций „А“ Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности Председателя Службы безопасности Украины», — говорится в тексте документа.

Указ Зеленского об отдельных вопросах организации деятельности СБУ

Кроме того, другим своим указом №18/2026 «Об отдельных вопросах организации деятельности Службы безопасности Украины» Зеленский установил, что:

у главы СБУ есть первый заместитель и четыре заместителя.

В случае временного отсутствия главы спецслужбы его полномочия осуществляет первый заместитель главы СБУ, а при отсутствии первого заместителя — определенный главой его заместитель.

В период действия военного положения в случае временного отсутствия главы СБУ временный исполняющий полномочия главы спецслужбы может быть определен президентом Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 5 января предыдущий глава СБУ Василий Малюк ушел в отставку, отметив, что остается в системе Службы для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня. Зеленский после встречи с Малюком похвалил его за боевую работу и поручил сделать направление асимметричных операций сильнейшим в мире.

В этот же день стало известно, что СБУ временно возглавит Евгений Хмара. Зеленский после встречи с ним поблагодарил спецназовцев за весомую боевую работу и анонсировал масштабирование опыта ЦСО «А» и подготовку новых специальных операций.