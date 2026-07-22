Хмара встретился с Драпатым: война с Россией переходит в новую фазу

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

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Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара обсудил с новоназначенным главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-майором Михаилом Драпатым усиление ударных возможностей и использование технологических решений для противодействия России.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

«Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию всеми средствами», — отметил Хмара.

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Он отметил, что доверяет Драпатому и поддерживает его видение развития Сил обороны.

«Уверен в генерал-майоре Драпатом, которого имел честь вчера номинировать на должность Главнокомандующего», — заявил временный глава Минобороны.

Во время встречи стороны договорились об открытой коммуникации и совместном принятии решений в интересах украинских военных.

По словам Хмары, командиры бригад и корпусов наметили основные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Силы обороны.

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Война переходит в новую фазу

Среди первоочередных задач он назвал усиление поддержки фронта, активизацию работы с международными партнерами и перенос боевых действий на территорию страны-агрессора.

«Для этого обеспечим стабильный и гибкий доступ боевых частей к эффективным средствам, в частности, дальнобойным, развитие технологий и асимметричных решений», — подчеркнул Хмара.

По его словам, одним из главных приоритетов остается достижение технологического превосходства украинской армии над российскими войсками и сохранение жизни военных благодаря внедрению современных решений.

Речь идет, в частности, о масштабировании направлений deep strike и middle strike, развитии наземных роботизированных комплексов (НРК) и других технологий, позволяющих более эффективно поражать противника с меньшим риском для украинских военных.

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Также Хмара сообщил, что обсудил с главнокомандующим будущее развитие Сил обороны Украины. По его словам, совместное видение поддержал президент Владимир Зеленский.

В настоящее время, отметил временный глава Минобороны, продолжается работа над стратегией, которая должна определить практические шаги для завершения войны на условиях Украины и достижения долгосрочного мира.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с предыдущим и новым руководством армии, а также с и. о. министра обороны Евгением Хмарой обсудил, какие организационные решения должны быть реализованы.

А назначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей и прокомментировал назначение на должность начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка.

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Президент Владимир Зеленский поставил перед новым руководством задачу усилить наступательные операции и развивать военные технологии.

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