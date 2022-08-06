Хмельничани помогали уклонистам выезжать за границу: могут загреметь на семь лет в тюрьму

В Хмельницком молодые люди организовали схему по изготовлению пакета фиктивных документов для выезда мужчин за границу.

Двое местных "бизнесменов" помогали мужчинам призывного возраста уезжать за границу. Они работали под видом "волонтеры". Должны были доставлять в Украину гуманитарный груз для нужд ВСУ.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Злоумышленники вносили ложные сведения в базу данных "Путь". Таким образом, военнообязанные получали возможность беспрепятственно пересекать государственную границу в пунктах пропуска.

Пока правоохранителям откажут о по меньшей мере три таких факта. Свои услуги они оценивали в 1,8 тысячи долларов.

Мужчинам объявили о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Хмельницким грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщалось, суд арестовал одессита, продававшего товары военного назначения. Отмечается, что он представился волонтером благотворительного фонда "Корпорация монстров". Впрочем, с 7 июня по 1 июля он продал гуманитарную помощь.

Читайте также: