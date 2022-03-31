Хмельничанин заработал 200 тыс. грн на "продаже" подарочных наборов: за мошенничество получил повестку

Кроме того, правоохранители готовятся вручить молодому человеку подозрение.

Житель Хмельницкого заработал более 200 тысяч гривен, продав в социальной сети мнимые подарочные наборы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Отмечается, что 24-летний парень якобы продавал подарочные black box. За них просил полную предварительную оплату в сумме 300 гривен. Впрочем, после того как получал деньги от покупателей, прекращал общаться с клиентами и исчезал. Благодаря мошеннической схеме хмельничанин обманул более сотни человек и обогатился на 200 тысяч гривен.

В доме мужчины полицейские изъяли мобильные телефоны с учетными записями. Там были размещены объявления о продаже подарочных боксов, банковские карты, на которые потерпевшие перечисляли денежные средства, а также сим-карты разных мобильных операторов.

Правоохранители изъяли технику и направили ее на экспертизу. Именно по ее результатам решится вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в мошеннических действиях.

Кроме того, изобретательному хмельничанину правоохранители вручили повестку в военкомат. Также в ближайшее время его ждет дополнительный подарок в виде подозрения.

Как сообщалось, в Хмельницкой области начали бороться с нарушителями комендантского часа, а также правил дорожного движения. На блокпостах нарушителям с 28 марта начали вручать повестки на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения Вооруженных сил.

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