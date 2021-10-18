Хмельницкая инфекционная больница заполнена больными COVID-19: там разворачивают дополнительные места

Больница заполнена на 99%.

Хмельницкая инфекционная больница почти полностью заполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом, свободные только 3.

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Об этом сообщает "Суспилне" со ссылкой на директора медучреждения Оксану Поддубную.

Сегодня, 18 октября, до обеда больница прекратил принимать пациентов с коронавирусом, чтобы развернуть дополнительные места для больных.

Сейчас в городе больных COVID-19 принимают другие учреждения, в которых есть свободные кровати. Оксана Поддубная отметила, что к ним относятся Хмельницкая городская больница, Хмельницкая центральная районная больница и городской перинатальный центр.

Всего в Хмельницкой области больных с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19 принимают 18 медицинских учреждений. Они заполнены на 62,7 процентов.

А вот Каменец-Подольская районная больница заполнена на 81%, а Полонская ЦРБ на 88%.

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