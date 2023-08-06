Хмельницкая область снова была атакована врагом: власти рассказали о последствиях

Пострадавших от атаки нет

Вечером во время воздушной тревоги 5 августа 2023 Хмельнитчина снова была атакована врагом.

Об этом заявил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в сообщении в социальных сетях.

"Прозвучала серия взрывов в одной из общин области. Вместе с тем, взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении. Отстроим все вместе! Самое важное!, что пострадавших от атаки нет. Держимся. Победим!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в Запорожье были слышны взрывы.

Добавим, что в Хмельницкой области работало ПВО.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для западных регионов.