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Хмельницкая область снова была атакована врагом: власти рассказали о последствиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Хмельницкая область снова была атакована врагом: власти рассказали о последствиях

Враг обстрелял одну из общин в Хмельницкой области / Фото: Pexels

Пострадавших от атаки нет

Вечером во время воздушной тревоги 5 августа 2023 Хмельнитчина снова была атакована врагом.

Об этом заявил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в сообщении в социальных сетях.

"Прозвучала серия взрывов в одной из общин области. Вместе с тем, взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении. Отстроим все вместе! Самое важное!, что пострадавших от атаки нет. Держимся. Победим!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье были слышны взрывы.

Добавим, что в Хмельницкой области работало ПВО.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для западных регионов.

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Дата публикации
Просмотры
4706
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