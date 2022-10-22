Хмельницкий после утренних взрывов оказался без света: предупреждают об отключении воды

Над городом взвился густой дым.
Город Хмельницкий после того, как утром 22 октября раздались взрывы, оказался без электроэнергии.
Об этом сообщили в городском совете.
Кроме того, жителей предупреждают о том, что исчезнет и водоснабжение.
"Хмельницкие, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", — говорится в сообщении.
В Хмельницкой области воздушную тревогу объявили в 07:53. Жители города в Сети начали сообщать о взрывах и поднявшемся над городом дыме. Впоследствии это официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА.
Масштабная воздушная тревога 22 октября
Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.
В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. Над городом поднялся дым.
В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.
Во Львовской области утром 22 октября сработало ПВО.
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