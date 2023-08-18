Хмельницкий врач наживалась на больных детях: как обогатилась медик

В Хмельницком будут судить 50-летнего детского врача. Ее подозревают в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения. В общей сложности медичке удалось присвоить лекарству на 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что на протяжении 2021-2022 годов врач назначал в завышенных дозировках медикаменты больным детям, которые находились на стационарном лечении. Избыток лекарственного средства она присваивала и распоряжалась лекарствами, а по своему усмотрению.

Также установлено, что врач вносила ложные сведения в автоматизированную систему МИС "MEDICS" о пребывании на стационарном лечении в отделении больных, которые в медучреждении не находились, а также не получали каких-либо медицинских услуг.

Как следствие, медикиня присвоила имущество медицинского учреждения на общую сумму около 300 тыс. грн.

Как сообщалось, НАПК выявило признаки незаконного обогащения на ₴8,5 миллиона у бывшего областного военкома Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикала.

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