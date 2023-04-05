Хмельницкий засыпало снегом: фото апрельской непогоды

Днем синоптики прогнозируют температуру около нуля.
Начало апреля в Хмельницком началось не с теплой весенней погоды, а со снега и мороза. Мокрый снег начал падать вечером 4 апреля, продолжался он ночью и продолжился утром 5 апреля.
Как выглядит заснеженный город – делятся в Сети его жители.
Местные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды, пишут корреспонденты сайта "Е". По словам заместителя городского головы Василия Новачка, в течение месяца коммунальщики активно убирали Хмельницкий от зимней грязи.
В Хмельнитчине произошла авария. В селе Суржа Каменец-Подольского района в снегу застряла скорая в результате неблагоприятных погодных условий. Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали авто на расчищенный участок дорогу.
К слову, 5 апреля в городе утром и днем ожидается снег, к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом. Температура воздуха утром –1, днем 0, вечером +1.
Напомним, 5 апреля синоптики объявили штормовое предупреждение в двух регионах. В Винницкой и Житомирской областях прогнозируют сильные осадки и гололедицу на дорогах.
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