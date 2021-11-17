В Хмельницкой области в квартире нашли мертвыми мужчину и женщину: они могли там пролежать длительное время

Обстоятельства и причины смерти устанавливаются правоохранителями.
В г. Каменец-Подольский Хмельницкой области в квартире по ул. Гагарина 16 ноября обнаружили тела двух человек.
Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.
Спасатели получили уведомление о том, что жильцы квартиры уже длительное время не выходят на связь. Спасатели через окно балкона попали в помещение, где нашли мертвыми двух пожилых людей — мужчину и женщину.
Обстоятельства и причины смерти устанавливаются правоохранителями.
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