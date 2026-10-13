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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Хмельнитчина под атакой РФ: в двух районах вспыхнули пожары

В Хмельницкой области после российской атаки возникли пожары на предприятиях в Хмельницком и Шепетовском районах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Хмельнитчина под атакой РФ: в двух районах вспыхнули пожары

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Хмельницком и Шепетовском районах Хмельницкой области в результате российской атаки 13 октября возникли пожары на территориях предприятий. На местах работают спасатели, информации о погибших и травмированных пока нет.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, российские войска продолжают атаковать область, а силы противовоздушной обороны работают и имеют ущерб воздушным целям.

На территориях предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах после ударов вспыхнули пожары. К ликвидации последствий были привлечены спасатели.

Информация о масштабах повреждений и других последствиях атаки уточняется.

Сергей Тюрин призвал жителей области оставаться в безопасных местах, поскольку воздушная тревога продолжается.

Атаки РФ по Украине — что известно

Напомним, 13 октября на Волыни во время российской атаки в воздухе был сбит реактивный «Шахед». Его обломки упали на развлекательный центр «Адреналин Сити» в Луцке, из-за чего на крыше здания вспыхнул пожар.

Тем временем в Харькове российский БПЛА атаковал один из ТЦ.

Ранее после российской атаки на Ровно корпус гуманитарного университета выгорел почти полностью, а среди работников заведения ранены. А здание потерпело значительные разрушения. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильное кафе и близлежащие здания. Подробно о последствиях читайте в материале ТСН.ua.

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