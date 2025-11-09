Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство электричества после удара РФ: что говорит МАГАТЭ

Из-за повреждений подстанции АЭС на западе Украины вынуждены уменьшить генерацию

Хмельницкая и Ровенская АЭС вынуждены были снизить производство электроэнергии после ночного удара РФ.

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня, 9 ноября.

«Две действующие АЭС — Хмельницкая и Ровенская — были вынуждены снизить производство электроэнергии после ночного нападения на электроподстанцию, что имеет решающее значение для ядерной безопасности», — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси традиционно призвал «к воздержанию для поддержки ядерной безопасности и избеганию аварии с серьезными радиологическими последствиями». В то же время, Гросси снова не указал, к кому именно обращается, отказываясь таким образом назвать Россию агрессоркой.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российская армия обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Глава МИД требует срочно созвать Совет МАГАТЭ.