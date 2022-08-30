Хмельный заплыв: пограничники задержали гражданина Молдовы, переплывшего Днестр в Украину (фото)

Молодому человеку запретили въезд в Украину на 5 лет.

Утром 30 августа пограничники Могилев-Подольского отряда задержали на окраине села Цекиновка в Винницкой области гражданина Молдовы, нарушившего государственную границу на Днестре.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Задержанный переплыл Днестр из Молдовы в Украину на участке, где ширина реки достигает более 100 метров, а глубина до 3-х метров.

"По впечатлению пограничников, нарушитель не сразу осознал где находится и почему общается с людьми в украинской форме. Пловцом-экстремалом оказался 27-летний гражданин Молдовы. По объяснениям мужчины, он с друзьями в течение ночи отдыхал на берегу Днестра, а утром во время купания пристал не до того берега", — говорится в сообщении.

Гражданин Молдовы привлечен к административной ответственности, ему также запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Напомним, в Черновицкой области пограничники обнаружили гражданина Сирии, незаконно въехавшего в Украину в прицепе грузового автомобиля.

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