Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Хмельный заплыв: пограничники задержали гражданина Молдовы, переплывшего Днестр в Украину (фото)

Хмельный заплыв: пограничники задержали гражданина Молдовы, переплывшего Днестр в Украину (фото)

Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хмельный заплыв: пограничники задержали гражданина Молдовы, переплывшего Днестр в Украину (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Молодому человеку запретили въезд в Украину на 5 лет.

Утром 30 августа пограничники Могилев-Подольского отряда задержали на окраине села Цекиновка в Винницкой области гражданина Молдовы, нарушившего государственную границу на Днестре.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Задержанный переплыл Днестр из Молдовы в Украину на участке, где ширина реки достигает более 100 метров, а глубина до 3-х метров.

©

"По впечатлению пограничников, нарушитель не сразу осознал где находится и почему общается с людьми в украинской форме. Пловцом-экстремалом оказался 27-летний гражданин Молдовы. По объяснениям мужчины, он с друзьями в течение ночи отдыхал на берегу Днестра, а утром во время купания пристал не до того берега", — говорится в сообщении.

Гражданин Молдовы привлечен к административной ответственности, ему также запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Напомним, в Черновицкой области пограничники обнаружили гражданина Сирии, незаконно въехавшего в Украину в прицепе грузового автомобиля.

Читайте также:

Саммит ЕС: запретят ли россиянам выдачу Шенгена

Саммит ЕС: запретят ли россиянам выдачу Шенгена

Похожие темы:

Следующая публикация