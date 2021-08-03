Хобби прежде всего: в Луцке алиментщик оплатил 200 тысяч гривен долга за 13 лет, когда ему запретили охотиться

Хобби прежде всего: в Луцке алиментщик оплатил 200 тысяч гривен долга за 13 лет, когда ему запретили охотиться

Мужчина задолжал своим детям более 120 000 гривен.

В Луцке из местного жителя суд взыскал более 200 тысяч гривен долга алиментов, который он "собирал" 13 лет. Мужчина смог его погасить только после того, как ему запретили водить авто и охотиться.

По это сообщает "Суспільне".

Как сообщил руководитель органов Государственной исполнительной службы области Ярема Богак, отец не платил алименты с мая 2008 года.

Государственные исполнители внесли сведения о мужчине — неплательщика алиментов в Единый реестр должников. После применения установленных законом ограничений, а именно — запрет выезжать за границу, управлять автомобилем, охотиться и пользоваться оружием, должник оплатил долг в полном объеме. В частности, он погасил задолженность в размере 128 964 гривны, 58302 гривны штрафа и 12 880 гривен исполнительного сбора.

Общая сумма, которую уплатил житель, составляет 200 тысяч 145 гривен.

Напомним, что Украина с 6 июля заработала система, которая ускоряет взыскания средств с должников. Речь идет о тех, кто не платит алименты, штрафы или квартплату. Необходимую сумму будут блокировать на счетах автоматически, после соответствующего решения суда.

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