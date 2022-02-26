Если хочешь помочь и не знаешь как: полезные ссылки / pixabay.com

Хочешь помочь, но не знаешь как: полезные ссылки и объяснения

Хочешь помочь, но не знаешь как: полезные ссылки и объяснения

Чтобы помочь армии, пострадавшим от войны, создано много сервисов и организаций, ссылки на которые можете найти в материале ТСН.ua.

Как раз накануне вторжения российских войск в Украину был запущен Telegram-бот "Готовий до всього" с ответами, как вести себя в условиях чрезвычайной ситуации. А еще там появились ссылки, которые будут полезны всем тем, кто хочет помочь украинцам, украинской армии, но не знает как.

Для тех, кто ищет убежище и может его предоставить

Центр совместных действий и его инициатива

Если вы, ваши друзья, знакомые или соседи желают уехать из городов, где сейчас ведутся ожесточенные бои с оккупантом, в более безопасные регионы Украины и негде остановиться, не знают, что делать, эта информация будет полезной. Центр совместных действий помогает всем беженцам найти убежище. Для этого нужно заполнить форму и ждать, пока с вами свяжутся волонтеры Центра.

"Прихисти іншого"

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил о создании нового сайта "Прихисти іншого". Здесь можно разместить свое сообщение о наличии жилья для переселенцев, сейчас прибывающих в западные регионы Украины, убегая от обстрелов российской армии.

Если нужно убежище на западной Украине

Если вы проживаете на территории Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областей (города, села, небольшие поселки) и хотите приютить тех, кто убегает от ужасов войны, нужно заполнить следующую форму.

Вещи первой необходимости для внутриперемещенных лиц

В некоторых городах Украины создали несколько координационных центров для помощи вынужденно перемещенным лицам. Один из таких действует во Львове по следующим адресам:

Железнодорожная администрация – ул. Выговского, 34

Лычаковская администрация – ул. Костя Левицкого, 67

Шевченковская администрация – ул. Липинского, 11

Галицкая администрация – ул. Ференса Листа, 1

Сиховская администрация – просп. Червоной Калины, 66

Франковская администрация – ул. Генерала Чупрынки, 85.

Можно также обратиться по телефону: 032 254 60 79.

Нужны: моющие средства для тела, теплые вещи и одеяла, расчески, нижнее белье, лекарственные средства, подгузники и прокладки, многоразовая посуда, фонарики, свечи и батарейки, питание.

Я хочу помочь с транспортом

Многим украинцам нужна помощь, чтобы добраться до другого региона Украины, к безопасному жилью. Если вы готовы помочь таким людям и у вас есть свой автомобиль, заполняйте заявку на сайте. Также здесь можно предложить помощь с одеждой, медаптечкой.

Если вы хотите уехать из городов Украины, где сейчас ведутся боевые действия или нуждаетесь в какой-либо другой помощи, заполните заявку на этом же сайте в определенном разделе.

Видите метку – реагируйте

В киберполиции создали специального Telegram-бота, с помощью которого вы можете посылать сообщения об обнаружении метки врага. Это могут быть круг или крест, сделанные люминесцентной или светоотражающей краской, а также ленты из люминесцентной пленки на объектах. Их нужно сфотографировать и отправить фото вместе с сообщением. Тогда их можно будет нанести на Google Maps.

Как помочь ВСУ

В Вооруженных Силах Украины просят помочь владельцам фур из Львова. Следует перевезти через границу техническую помощь наших партнеров. Контакты можно отправлять в личные сообщения Алине Фроловой (заместитель председателя правления в Центре Оборонных Стратегий).

Помочь ВСУ можно также финансово. Далее способы, как это сделать:

Также читайте Как действовать в ситуации, когда рядом нет бомбоубежища

НБУ открыл специальный мультивалютный счет, на который можно перечислять средства на нужды украинской армии;

специальный мультивалютный счет, на который можно перечислять средства на нужды украинской армии; благотворительная организация "Повернись живим" помогает со сбором средств для ВСУ;

со сбором средств для ВСУ; иностранцы могут перечислять средства через Fondy.eu (только в гривнах, если перечисляете иностранную валюту, средства будут сниматься по курсу);

(только в гривнах, если перечисляете иностранную валюту, средства будут сниматься по курсу); общественная инициатива Армія SOS также распространила реквизиты для помощи ВСУ;

для помощи ВСУ; на официальном портале Министерства обороны Украины можно перечислить средства непосредственно военным учреждениям или частям;

средства непосредственно военным учреждениям или частям; благотворительный фонд "Крила Фенікса" также собирает финансовую помощь армии (на сайте нужно нажать кнопку Donate);

финансовую помощь армии (на сайте нужно нажать кнопку Donate); если вы хотите отправить помощь ВСУ в криптовалюте, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в своем Telegam-канале, как это сделать.

Все желающие старше 18 лет могут сдать кровь в Киевском центре крови. Наши раненые воины нуждаются в вашей помощи. Помните, что у вас не должно быть противопоказаний. С собой иметь паспорт или другой документ для удостоверения личности.