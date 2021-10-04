"Хочешь путешествовать — вакцинируйся": Кулеба оценил вероятность исключения Украины из "зеленого списка" Евросоюза

Кулеба отметил, что вакцина — это не только здоровье и жизнь, но и возможность свободно путешествовать в условиях пандемии.

В Украине растет количество новых случаев заболевания коронавирусом, в случае, если будет существенное увеличение инфицированных, страна рискует оказаться в списке стран, откуда въезд в ЕС невозможен. Сейчас украинская власть работает над тем, чтобы сохранить Украину в "зеленом списке" ЕС.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке, но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать", — пояснил глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что Украина очень много достигла в вопросе признания наших сертификатов о вакцинации. Поэтому глава украинского МИД призвал граждан вакцинироваться, отметив, что это нужно не только для путешествий, а прежде всего, для собственного здоровья и жизни.

"Поэтому я призываю всех вакцинироваться, потому что вакцина — это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Ведь мы с вами должны понимать, что исключение Украины из "зеленой зоны" на самом деле интересует не очень большой слой украинского общества, которое путешествует. Такие правила: хочешь путешествовать — вакцинируйся", — подытожил он.

Ранее руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова заявила, что пока в ЕС не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев.

На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что якобы несколько государств ЕС, в частности Германия, Франция и Италия — рассматривают прекращение безвиза с несколькими странами, и с Украиной.

В то же время в МИД заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.

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