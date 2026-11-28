Крымский мост. / © Associated Press

Реклама

Украина готовится окончательно разрушить Крымский мост, соединяющий аннексированный Крым с Россией. Президент Владимир Зеленский поставил перед военным командованием задачу уничтожить оставшуюся переправу, которая до сих пор функционирует.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах.

Реклама

По информации собеседников издания, Зеленский поручил военным окончательно перерезать транспортное сообщение через эту переправу.

Реклама

«Президент хочет, чтобы его полностью уничтожили», — об этом рассказал британскому изданию один из собеседников-военных и добавил, что Украина готовит новые удары.

Удары по Крымскому мосту

Десять дней назад украинские беспилотники и крылатые ракеты нанесли удар по переправе. Атака стала одной из самых масштабных символических операций ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В результате ударов четырехполосная автомобильная дорога и опорная арочная конструкция обрушились в Керченский пролив. Кроме того, ракеты «Нептун» нанесли серьезные повреждения усиленной железнодорожной конструкции моста. Это существенно ограничило возможности России снабжать военные группировки на полуострове вооружением, техникой и другими ресурсами.

В статье The Telegraph отмечают, что окончательное уничтожение переправы стало бы важной политической победой для Зеленского и ослабило контроль «фюрера» Владимира Путина над оккупированным Крымом.

Реклама

Атака на Крымский мост — детали операции

С начала полномасштабного вторжения украинские Силы обороны не раз пытались уничтожить мост и 18 ноября этого года одна из этих попыток была очень успешной. В миссии было задействовано 11 различных систем вооружения, что явилось кульминацией семиетапной операции по ослаблению обороны вокруг переправы перед ударом по самой конструкции.

По данным источника, первые удары по Крымскому мосту продолжались, когда к операции присоединились Военно-морские силы. После полуночи они вывели мобильные пусковые установки на уже подготовленные позиции вдоль южного побережья Украины. Оттуда было выпущено значительное количество противокорабельных крылатых ракет «Нептун».

«Только ночное небо озарило яркое оранжевое пламя от работы ракетных двигателей, бойцы сменили позиции, чтобы не попасть под возможный ответный огонь со стороны россиян. Оказавшись в безопасном месте, они начали отслеживать сообщения в соцсетях и искать подтверждение результатов атаки», — пишет британское издание.

Отмечается, что на протяжении нескольких часов по мосту наносили удары военнослужащие из разных подразделений Сил обороны Украины.

Реклама

Около 02:00 ракетная бригада «Нептун» узнала, что часть автомобильного полотна и опорная арочная конструкция моста обрушились в воды Керченского пролива.

Задачей ракет было поразить именно железнодорожную часть моста. На следующую ночь бригада вернулась к операции и нанесла повторный удар. В этот раз удалось ослабить железнодорожную конструкцию.

The Telegraph пишет, что только после второго ракетного залпа бойцы узнали, что операцию напрямую санкционировал президент Владимир Зеленский.

«У меня философский вопрос. Я не понимаю россиян. Они должны были знать, что Украина имеет такое оружие. Почему они атакуют наши мосты, не осознавая, что мы можем ответить тем самым и бить по их переправам?» — говорит источник.

Собеседник также провел параллель с украинскими энергетическими объектами, которые регулярно атакует Россия.

«Такая же логика касается наших электростанций. Готовы ли россияне столкнуться с неизбежными последствиями, когда мы нанесем ответный удар?» — подчеркнул собеседник издания.

Заметим, Керченский мост, который также называют Крымским, российский диктатор приказал построить после незаконной аннексии полуострова. Уже через четыре года, в 2018-м, Путин лично открыл переправу, проехав по ней за рулем грузовика. Впрочем, из-за атак ВСУ диктатор страны-агрессора претерпел унижение, ведь в России переправу называли одной из самых защищенных в мире.

Разрушения Крымского моста стали поводом для новых угроз Путина. Он стремится использовать эти атаки, чтобы переложить ответственность за отсутствие мира на Киев, а не на Москву. Ведь «фюрер» лживо заявляет, что якобы переправа является «гражданским объектом», которую не использовали для транспортировки военной техники, боеприпасов, нефти и нефтепродуктов.

Новости партнеров