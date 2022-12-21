Хочет оправдаться и обвинить НАТО: в СНБО объяснили манипулятивные заявления Путина о наращивании ядерной силы

Путин в войне против Украины обвиняет другие страны и оправдывает наращивание военной, яровой силы якобы попыткой РФ защитить себя от угрозы со стороны НАТО.

Российский президент Владимир Путин заявляет, что в войне против Украины виновные третьи страны. Он также пообещал усиливать ядерную мощь страны якобы из-за того, что России грозит НАТО.

Как объясняет Центр противодействия дезинформации при СНБО, это манипуляция Путина, направленная на оправдание российской агрессии и обвинение в этом НАТО. Ведь именно политика Кремля привела к агрессии против "братского" народа.

Пытаясь оправдать российскую агрессию Путин заявил, что "нас не в чем упрекнуть".

"Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. Происходящее – это конечно наша трагедия… Но она не является следствием нашей политики. Она является результатом политики других стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции российского мира", – сказал российский президент.



Обвинением в войне против Украины третьих стран Путин вынужден признать свое поражение и то, что поддержка стран всего Западного мира главным образом изменила ситуацию на фронте, отметили в ЦПД.

Новые ядерные угрозы РФ и новая военная группировка для "защиты от НАТО"

В среду, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент государства-агрессора Владимир Путин заявил, что РФ будет совершенствовать боеспособность "ядерной триады", поскольку это будет гарантировать "сохранение суверенитета и территориальной целостности страны". Также Путин похвастался, что в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

Кроме того, Путин заявил, что "против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО". Он уверял, что целью Запада является "дезинтеграция России".

В ходе этого заседания выступил и Министр обороны РФ Сергей Шойгу, объявивший о намерении усилить российскую армию на северо-западном направлении из-за "наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.

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