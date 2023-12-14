Хочет в Россию: в Днепре мужчина сдал оккупантам позиции С-300 и воинскую часть — как его наказали

В Днепре к 15 годам лишения свободы приговорен предатель, который передавал России последствия ракетных ударов и снял на видео передвижение колонны С-300.

Об этом говорится в приговоре Днепровского апелляционного суда.

В чем обвинили жителя Днепра

Суд первой инстанции приговорил подозреваемого к 10 годам лишения свободы, однако прокурор и адвокат подозреваемого подали апелляции. Прокуратура требовала приговорить мужчину к 15 годам лишения свободы, а адвокат - отпустить на свободу.

По данным суда, подозреваемый в первые дни полномасштабного вторжения сам написал россиянам о том, что готов сдавать позиции ВСУ.

В апреле 2022 года он сбросил оккупантам местонахождение воинской части Нацгвардии в Днепре. Он снимал последствия ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Павлограде и передал оккупантам видео колонны систем ПВО С-300 в Днепре. Также житель Днепра хранил дома гранату.

Что сказал подозреваемый

На суде подозреваемый свою вину не признал. Он заявил, что работает в одной из компаний мобильной связи, во всех местах оказывался случайно.

"Где-то в конце марта 2022 года он выезжал на осмотр места размещения оборудования для нужд Национальной гвардии Украины, а проводил съемку на местности, поскольку это было необходимо для его работы", — говорится в материалах дела.

Вокзал в Павлограде он снял на видео, что "убедиться, что ремонтные работы проводятся правильно", а колону С-300 он снял, потому что "беспокоился за то, что техника стояла возле жилых домов".

Также он заявил, что "СБУ сфальсифицировала против него дело" и то, что он хочет, чтобы Россия забрала его на свою территорию во время обмена.

Приговор суда

Суд проанализировал доказательства по делу и признал жителя Днепра виновным в государственной измене и незаконном хранении оружия. Днепровский апелляционный суд отменил приговор первой инстанции и приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда

Напомним, в Харьковской области строго наказали "милиционера", служившего российским оккупантам.

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