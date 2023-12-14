Хочет в Россию: в Днепре мужчина сдал оккупантам позиции С-300 и воинскую часть — как его наказали

На суде подозреваемый свою вину отрицал.
В Днепре к 15 годам лишения свободы приговорен предатель, который передавал России последствия ракетных ударов и снял на видео передвижение колонны С-300.
Об этом говорится в приговоре Днепровского апелляционного суда.
В чем обвинили жителя Днепра
Суд первой инстанции приговорил подозреваемого к 10 годам лишения свободы, однако прокурор и адвокат подозреваемого подали апелляции. Прокуратура требовала приговорить мужчину к 15 годам лишения свободы, а адвокат - отпустить на свободу.
По данным суда, подозреваемый в первые дни полномасштабного вторжения сам написал россиянам о том, что готов сдавать позиции ВСУ.
В апреле 2022 года он сбросил оккупантам местонахождение воинской части Нацгвардии в Днепре. Он снимал последствия ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Павлограде и передал оккупантам видео колонны систем ПВО С-300 в Днепре. Также житель Днепра хранил дома гранату.
Что сказал подозреваемый
На суде подозреваемый свою вину не признал. Он заявил, что работает в одной из компаний мобильной связи, во всех местах оказывался случайно.
"Где-то в конце марта 2022 года он выезжал на осмотр места размещения оборудования для нужд Национальной гвардии Украины, а проводил съемку на местности, поскольку это было необходимо для его работы", — говорится в материалах дела.
Вокзал в Павлограде он снял на видео, что "убедиться, что ремонтные работы проводятся правильно", а колону С-300 он снял, потому что "беспокоился за то, что техника стояла возле жилых домов".
Также он заявил, что "СБУ сфальсифицировала против него дело" и то, что он хочет, чтобы Россия забрала его на свою территорию во время обмена.
Приговор суда
Суд проанализировал доказательства по делу и признал жителя Днепра виновным в государственной измене и незаконном хранении оружия. Днепровский апелляционный суд отменил приговор первой инстанции и приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Харьковской области строго наказали "милиционера", служившего российским оккупантам.
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