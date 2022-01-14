"Хочется либо умереть, либо застрелить их": в Херсоне горожане возмущены новыми тарифами на воду

"Хочется либо умереть, либо застрелить их": в Херсоне горожане возмущены новыми тарифами на воду

Начисление оплаты за водоснабжение и водоотвод оставляет много вопросов у херсонцев.

В Херсоне почти на 5% с 1 января подорожала вода для потребителей. Теперь потребитель будет платить, кроме централизованного водоснабжения и водоотвода, и за абонентское обслуживание.

О новых тарифах накануне предупредили в "Херсонводоканале", а еще напомнили горожанам объявлениями на подъездах, передает корреспондент ТСН.

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Раиса Ивановка – пенсионерка, проживает на улице Покрышева. Бабушка последние два дня не выходила на улицу из-за морозов. Так что не видела объявления.

"Как жить, скажите? Хочется либо умереть, либо застрелить их. Обещали не трогать тарифы до конца отопительного сезона”, — возмущается женщина.

ТСН

Житель города Александр тоже не понимает, почему повысили тарифы.

“Семья использует 6 кубов в месяц. Это в среднем. Летом будет еще больше, сами понимаете. Это при том, что пить из крана нашу воду нельзя. Питьевую воду либо покупаем, либо из села привозим”, — сказал мужчина.

В "Херсонводоканале" объяснили, что на увеличение оплаты на водоснабжение и водоотвод повлияли удорожание электроэнергии и увеличение затрат на ремонтные работы. Расчеты на амортизацию выросли на 10%, а из структуры тарифов на 100% удалены расходы на сбыт.

В городе будут действовать следующие тарифы:

на централизованное водоснабжение – 15,78 грн. за 1 куб. м

на централизованный водоотвод – 14,92 грн за 1 куб. м

в целом рост тарифов на воду в 2022 году составит 4,8%.

С начала года выросли тарифы на холодную воду и транспортировку газа | Новости Украины

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, регулирующая в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифа на распределение газа с 1 января 2022 года. А 22 декабря 2021 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов для 45 предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотводу.

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